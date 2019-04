Alessandra Mussolini cancellata da Instagram: «Discriminata perché ho pubblicato foto sulla tomba di famiglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Instagram "cancella" il profilo di Alessandra Mussolini . Motivo? Aver pubblicato fotografie sulla tomba della sua famiglia. L'europarlamentare, nipote di Benito Mussolini lo denuncia su Facebook: «Mi è stata notificata la disabilitazione del profilo #Instagram dopo la pubblicazione delle fotografie fatte sulla tomba della mia famiglia #Mussolini. Questa vera e propria discriminazione offende non tanto sul piano politico (in un momento importante della campagna elettorale mi viene impedito l'utilizzo dei social), ma soprattutto dal punto di vista personale. Evidentemente, questo è il grado di democrazia e di libertà che viene garantita alle persone perbene: quelle che insultano, minacciano, inveiscono ogni giorno coperte dall'anonimato vengono invece coperte e tutelate. Ovviamente non mi fermeranno nè ora nè mai!».Non è la prima volta che un Mussolini viene censurato dai social. E' successo anche al cugino Caio Giulio Cesare , secondogenito del figlio del Duce, Vittorio Mussolini, che nel tentativo di aprire una propria pagina Facebook, si è visto respingere il nome scelto; ovvero il proprio.