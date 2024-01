Acca Larentia, Piantedosi: «Tradito il ricordo della tragedia». Schlein: «Sciogliere organizzazioni neofasciste». Cento identificati per i saluti romani

«Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larentia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia».

Schlein: «Sciogliere organizzazioni neofasciste»

Presente in aula anche Elly Schlein, che ha chiesto al governo di agire per sciolere «le organizzazioni neofasciste». «Ricordo - ha replicato Piantedosi - che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che Governi, anche sostenuti dalla parte politica degli onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso».

Dopo la risposta di Piantedosi Schlein si è dichiarata «profondamente insoddisfatta». «Non si può parlare di casistica limitata, e continueremo a chiedere la scioglimento di organizzazioni che costituiscono un pericolo». Infine Schlein ha ricordato che il Pd ha presentato una proposta di legge per «rendere più rigida la disciplina» della legge Scelba.

Acca Larentia, un centinaio identificati per i saluti fascisti

Un centinaio di persone sono state identificate per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di Acca Larentia. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. La Digos di Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure per identificare altre persone.