25 aprile, Mattarella all'altare della Patria avvia le celebrazioni Gentiloni: «Giorno di riscatto»

In occasione della cerimonia per il 73mo anniversario della Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori all'altare della Patria, dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore, schierato a piazza Venezia. Il capo dello Stato ha poi lasciato la piazza alla volta del Quirinale. In piazza sono presenti vertici militari e delle istituzioni: entrambi i presidenti delle Camere, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, la ministra della Difesa, Roberta Pinotti.



Il premier Gentiloni scrive su Twitter «Il 25 aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia. È dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura. Un pensiero speciale oggi a Giorgio #Napolitano, protagonista della Repubblica. Forza Presidente!».

Buon #25aprile, buona Festa della #Liberazione. Oggi ricordiamo chi si sacrificò per la nostra libertà». Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. La sindaca oggi celebra la ricorrenza della Liberazione dal nazi-fascismo in varie cerimonie. Stamane ha deposto una corona all'Altare della Patria, poi si è recata al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Sarà presente al Museo storico della Liberazione in via Tasso, dove la Comunità ebraica romana ha deciso di celebrare il 25 aprile, dopo la rinuncia a partecipare al corteo dell'Anpi per la presenza della Comunità palestinese. La sindaca di recherà in tarda mattinata a Porta San Paolo, dove il corteo dell'Anpi terminerà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA