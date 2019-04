I tre 25 aprile del Pd. Zingaretti alla testa del corteo di Milano

Ci sarà Nicola Zingaretti alla testa del corteo dela Milano: il neoeletto segretario del Pd guiderà la manifestazione nazionale che, ogni anno, ricorda la festa della Liberazione proprio nella città medaglia d’oro della Resistenza. Oltre al numero uno dei dem saranno presenti i deputati e i consiglieri del partito e i candidati alle Europee, in primo luogo Giuliano Pisapia.E così questo 25 aprile 2019 si muove su tre dimensioni. Serve da volano alla nuova leadership di Zingaretti sul Pd. Agisce da apertura ufficiale della campagna elettorale dem per le elezioni Europee. E serve a rimarcare - come fu il 25 aprile del 1994, gran corteo sempre a Milano contro Berlusconi e An che avevano appena vinto le elezioni e erano accusati di essere i nuovi fascisti - che il pericolo nero è sempre in agguato. Anche se al posto del Duce ora c'è il Truce (Salvini) è il capo leghista sui muri non solo milanesi viene effigiato, in vista del 25 aprile, in orbace.