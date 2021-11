Pivetti, sequestrate altre 250 mila mascherine della società. La replica: nessun atto notificato

Ancora un sequestro di mascherine fornite dalla Only Logistic Italia, la società di cui è rappresentante legale Irene Pivetti. «Sequestro mascherine? Sono sorpresa, non mi è stato notificato nulla», ha detto la Pivetti. È stato effettuato oggi dalla Guardia di Finanza di Savona, su mandato del procuratore Ubaldo Pelosi. Le mascherine sequestrate, circa 250 mila, erano nei magazzini di alcuni ospedali della Lombardia. L'operazione rientra nell'inchiesta della Procura di Savona che ha coinvolto la ex presidente della Camera e la società di cui è amministratrice unica. Pivetti è indagata per ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale. Secondo l'accusa non solo avrebbe importato dalla Cina mascherine con marchi e certificazioni contraffatte, ma lo avrebbe anche fatto in regime di esenzione IVA grazie a un maxiordine da 25 milioni di euro della Protezione Civile.



Nei giorni scorsi il procuratore Ubaldo Pelosi aveva disposto il blocco dei conti della società e una perquisizione negli uffici dell'azienda. Tutto è nato dal sequestro di una fornitura alla Farmacia Saettone di Savona. Da lì l'indagine ha portato alla Only Italia, importatrice dei Dpi. Attualmente la società è nel mirino, oltre che della Procura di Savona, anche di quelle di Roma e Siracusa. I pm capitolini indagano per tentativo di frode nelle pubbliche forniture. Nei giorni scorsi i pm di Piazzale Clodio hanno acquisito presso la Protezione Civile una serie di documenti tra cui anche contratti sottoscritti con la società. I magistrati di Roma starebbero monitorando in particolare la prevista fornitura alla Protezione civile, poi bloccata, di 10 milioni di mascherine del tipo Ffp2 per 23 milioni di euro. Mentre la Regione Toscana ha aperto un contenzioso amministrativo nei confronti della società di Pivetti: l'ente strumentale per gli acquisti in sanità della Toscana ha acquistato 150mila mascherine tipo Ffp2 per 547.500 euro che però non sono state messe a disposizione della popolazione perché prive di certificazione.

