Miss Italia lancia il messaggio "guarda bene chi ami", il video con Patrizia Mirigliani

“Il 14 febbraio è la festa degli innamorati e Miss Italia vuole lanciare un messaggio a tutte le donne”, inizia così il video postato da Patrizia Mirigliani sui suoi profili social in cui annuncia l’iniziativa contro la violenza di genere, #guardabenechiami.Nei tempi che corriamo, in cui la cronaca ci assilla con atti così frequenti di violenza, la patron di Miss Italia coglie la ricorrenza di San Valentino per affrontare il tema delle insidie che si nascondono nelle relazioni sentimentali e avverte: “Nonostante per molte donne oggi, sia difficile avere fiducia nell’amore, bisogna continuare a celebrarlo. L’importante è capire se è l’amore giusto perché l’amore non deve mai fare male”. Un invito, isomma, a non trascurare i segnali di una situazione di sopraffazione e la pericolosità di certi uomini.Chiara Bordi, uno dei più grandi esempi di resilienza femminile, è la testimonial scelta per promuovere l'iniziativa. Insieme a lei, nelle foto realizzate da Gianmarco Chieregato, compaiono altre miss titolate del Concorso: Nicole Ceretta, Martina Iacomelli e Gloria Tonin.Tutti sono invitati a partecipare postando sui social, in occasione della festa di San Valentino, una foto o un video con indosso degli occhiali da vista (o qualunque altro oggetto o azione che rimandi al senso della campagna) con gli hashtag guardabenechiami e missitalia.