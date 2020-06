Miley Cyrus a Conte: «Aderisci a Global goal». Lui le twitta: «Insieme ce la faremo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appello a una serie di capi di Governo, tra i quali, da parte disua unirsi alla campagna internazionale 'Global goal: Unite for futurè. «L'Italia e il mondo sono uniti nella solidarietà con inegli Usa. Noi dobbiamo restare uniti per affrontare il Covid-19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore. Ti unisci a noi Giuseppe Conte? #globalgoalunite», scrive la popstar indirizzando il suo tweet al premier italiano e replicando lo stesso appello ad altri leader Ue come lo spagnolo Pedro Sanchez.«L'Italia è stata in prima linea nella battaglia contro il #COVID19 e è impegnata nell'ACT-Accelerator per assicurare un accesso universale e equo ai vaccini e ai trattamenti. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono fondamentali per avere successo. Insieme ce la faremo». Lo scrive Giuseppe Conte su Twitter rispondendo alla pop star Miley Cyrus, che sul social network aveva sollecitato il premier, come gli altri leader europei, sulla campagna lanciata da Global citizen. «L'Italia e il mondo uniti nella solidarietà con Black Lives Matter negli Stati Uniti. Dobbiamo rimanere uniti per affrontare # COVID19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, in particolare le comunità di colore. Per favore, unisciti a noi, PM GiuseppeConteIT», aveva scritto la Cyrus.