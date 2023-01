Rapinano un'anziana e la abbandonano agonizzante: arrestati due nomadi. «Si vantarono del colpo in un video»

Senza pietà, neppure per una signora di 80 anni, lasciata in balia di se stessa con «la sindrome da crepacuore» dopo la rapina, in un supermercato di Cremona. I due banditi autori dell'aggressione sono stati arrestati. La donna ora è ricoverata in Cardiologia, dopo sei ore passate in macchina sotto choc e la Terapia Intensiva.

Adriana scompare da scuola a 15 anni, trovata morta tre giorni dopo. Il papà distrutto: «L'hanno uccisa»

Russia verso il colpo di Stato, addio Putin? L'ex collaboratore sicuro: «Potrebbe succedere presto»

Cosa è successo

La donna è stata aggredita il 13 dicembre scorso nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Cremona Po, mentre caricava le borse della spesa nel baule, scrive il Corriere. I rapinatori, Jenchi Guarda, 47enne pluripregiudicato, e Nicolas Renati, 22 anni, incensurato, l’hanno scaraventata a terra, scippata della borsa che teneva a tracolla con dentro soldi, carta bancomat, smartphone, chiavi di casa e sono fuggiti.

Poi si sono vantati del colpo in un video, mentre l'80enne rapinata rischiava di morire di crepacuore. È rimasta in macchina per più di sei ore, paralizzata dalla sindrome di Tako-Tsubo o cardiomiopatia da forte stress emotivo, poi ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva, quindi in Cardiologia. A dare l'allarme è stata la figlia della donna, preoccupata dopo 8 ore nelle quali non era riuscita mettersi in contatto con la donna.

L'arresto dei rapinatori

L'arresto è avvenuto dopo un mese e mezzo di indagini, coordinate dal pm Francesco Messina. Sono stati catturati uno a Tortona, in Piemonte, l’altro a Limbiate. Con il bancomat rubato all’anziana, i due hanno fatto prelievi e speso quasi 4mila euro in abbigliamento e gioielli. Nella loro indagine, i poliziotti del dirigente Marco Masia sono partiti dai filmati registrati dal circuito di videosorveglianza del centro commerciale. Lunedì si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. Restano in carcere.