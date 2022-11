Meteo, nel week end cambia tutto: vortice di freddo, piogge intense e neve. Addio novembrata?

A Roma il giorno di San Martino si è aperto con cielo sereno e temperature gradevoli, ma la situazione meteo è destinata a cambiare già dalle prossime ore con un vortice ciclonico di aria fredda in arrivo dai Balcani e che nel weekend attraverserà l'Italia da est verso nord.

Picchi di caldo fino a 27 gradi, in particolare sulle isole

Weekend di freddo e poi piogge per una settimana

A grandi linee il vortice posizionato sull'Europa centrale interesserà il Sud dell'Italia nel corso della giornata di sabato quando il tempo comincerà a peggiorare su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia sudorientale. Attesi temporali anche con possibili grandinate. Nel contempo su tutta la penisola spireranno venti di Bora e Grecale che oltre a coprire il cielo su molte regioni causeranno una diminuzione delle temperature. Infine, nel corso di domenica le precipitazioni collegate al vortice saliranno verso il Centro, colpendo le regioni adriatiche. In serata le piogge raggiungeranno anche l’Emilia Romagna e poi il resto del Nord in nottata.

Neve sulle Alpi sotto i 1800 metri

Dalla prossima settimana poi una forte perturbazione impatterà sul Paese a partire dalle regioni nord-occidentali per poi trasferirsi a quelle centrali e quindi al resto dello stivale. Inizierà una fase instabile per molte regioni con precipitazioni diffuse che potrebbero presentarsi anche sotto forma di nubifragio o nel peggiore dei casi di alluvione lampo, soprattutto su Liguria e Toscana. La perturbazione, che sarà alimentata da aria fredda in quota e sospinta da venti meridionali, riporterà la neve sulle Alpi dove cadrà anche copiosa sotto i 1800 metri.