Meteo, di nuovo temporali per Ognissanti e per la festività dei defunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno dila situazione meteo sull'Italia rimarrà segnata dal maltempo anche specialmente al Nord e lungo le regioni tirreniche. Sul Mediterraneo occidentale - si legge sul sito 3B Meteo - continuerà a persistere nei prossimi giorni una circolazione depressionaria.METEO GIOVEDI' (OGNISSANTI) - E' attesa, continua il sito, una nuova perturbazione con piogge diffuse da Nord a Sud e fenomeni anche intensi e a sfondo temporalesco, in particolare sulle regioni tirreniche (Lazio a rischio nubifragi), la Sicilia e ancora una volta sul Nordest. Precipitazioni abbondanti su Alpi e Prealpi, che coinvolgeranno dapprima i settori occidentali e poi quelli centro-orientali; nuove nevicate a partire dai 1400/1700m ma con limite in rialzo fin sopra i 2000m. Situazione che andrà monitorata, in particolar modo sul Friuli Venezia Giulia e il Bellunese, dove nel corso della giornata potranno manifestarsi fenomeni intensi e a carattere temporalesco (ma non estremi, come avvenuto nello scorso peggioramento) con accumuli che comunque potranno essere superiori ai 100mm.METEO VENERDI' - Un nuovo passaggio perturbato investirà il Paese, tornando a intensificare il maltempo al Nord (specie tra Lombardia e Triveneto) e sulle regioni centrali, specie quelle tirreniche. A rischio fenomeni intensi - conclude 3B Meteo - Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia, ma anche Lazio e ovest Sicilia.