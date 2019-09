Palermo nel caos, forti acquazzoni e strade allagate

#5settembre In via Archirafi #palermo non abbiamo problemi di acqua per fortuna. Ne abbiamo così tanta che non si vede più lo stallo per la sosta dei disabili @Palermodamare @RetweetPalermo pic.twitter.com/kxwjN2lVmz — Roberto La Barbera (@roblabar) 5 settembre 2019

Caos aper il. Si contano già almeno venti interventi dei vigili del fuoco per i disagi creati da un violento acquazzone che si è abbattutto nella notte sulla città: allagamenti di vie e sottopassaggi, automobilisti impantanati e alberi sdradicati dalle forti piogge. Molti i disagi alla viabilità: la Circonvallazione del capoluogo siculo è in tilt, il sottopassaggio di viale Lazio è stato chiuso, allagato come tutta via Ugo La Malfa.La Polizia Municipale della città informa che «a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all'altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale». Sono inoltre soltanto parzialmente transitabili: il sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; viale Regione Siciliana/via Conte Federico; via Lanza di Scalea in entrambi i sensi di marcia e via Ciaculli».