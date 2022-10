Meteo, Ottobrata da domenica dopo gli ultimi temporali: ecco cosa è e cosa cambia da lunedì

Meteo, a cavallo dell'Equinozio d'autunno si sono registrate tre tempeste equinoziali, durante le quali lo scambio atmosferico tra aria fredda polare e aria calda subtropicale ha causato fenomeni violenti. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il cambiamento di clima, da una seconda metà di settembre con frequenti piogge e temperature sotto la media si passerà ad una settimana soleggiata e quasi estiva.

Ecco quindi che in Italia arriverà l'Ottobrata con giornate soleggiate e temperature oltre i 25-27 gradi. Il termine “Ottobrata” deriva dalla tradizione romana: il clima della capitale infatti regala ogni anno periodi caldi e soleggiati in questo mese e quest'anno il bel tempo di inizio ottobre non sarà confinato entro le mura romane ma si estenderà a tutto il Paese.

▶ Ottobrata in arrivo: da #domenica anticiclone e #temperature tardo estive fino ad oltre 25°C; ma attenzione alla #nebbia, ecco gli aggiornamenti! 🌫⬇#meteo https://t.co/r9RUl2utkn — 3B Meteo (@3BMeteo) September 30, 2022

Meteo, arriva l'Ottobrata

Nelle prossime ore avremo ancora instabilità al Sud e su parte delle regioni centrali, sono attesi rovesci su Sicilia settentrionale, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Locali momenti instabili non sono esclusi anche su Lazio, Abruzzo e Molise fino all'Appennino settentrionale. Dalla prossima settimana dai 34øC di Siracusa ai 30øC di Bolzano tutta l'Italia vivrà il ritorno dell'Estate 2022, con una situazione di alta pressione che ci accompagnerà almeno per una settimana.

Nel dettaglio Sabato 1 - Al nord: migliora salvo nubi in Liguria e Valle d'Aosta. Al centro: ultimi piovaschi sulle tirreniche. Al sud: ancora instabile con rovesci sparsi. Domenica 2 - Al nord: bel tempo salvo nubi in Valle d'Aosta e Liguria di Levante. Al centro: bel tempo salvo nubi sull'Alta Toscana. Al sud: migliora ovunque. Lunedì 3 - Al nord: bel tempo e caldo. Al centro: bel tempo e caldo. Al sud: bel tempo e caldo. Tendenza. Tempo soleggiato quasi ovunque con aumento delle temperature massime fino a 25-27øC ed oltre, picchi di 34øC all'estremo Sud.