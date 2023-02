Meteo, freddo e venti di burrasca in arrivo: da oggi allerta nel Lazio e in altre 8 regioni

Meteo, torna il freddo e, soprattutto, il forte vento. Un peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà il nostro Paese a partire da venerdì sera. Le regioni interessate saranno in particolare quelle del versante adriatico e ionico del Centro-Sud. Al maltempo sarà associata una brusca e spiccata intensificazione dei venti a causa dell'afflusso di una massa d'aria gelata di origine polare, con conseguente marcato e generale calo delle temperature a partire dalla giornata di domenica.

Neve previsioni, weekend con il sole in tutta Italia ma da lunedì tornerà il gelo con nevicate sparse

A renderlo noto è il Dipartimento della Protezione Civile precisando che sulla base delle previsioni disponibili, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalla serata di oggi, venerdì 3 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e sui settori alpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Meteo, allerta in nove regioni

Dal pomeriggio di oggi, sabato 4 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici, in estensione, dalle prime ore di domenica 5 febbraio, alla Sicilia, specie settori orientali e montuosi. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.

❄️💨 In arrivo freddo e venti fino a burrasca forte su gran parte dell’Italia

🌊Forti mareggiate lungo le coste esposte

Il bollettino

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.