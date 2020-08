Maltempo, nubifragi al centro-nord, a Marina di Massa morte due sorelline. Allerta in Lazio

Ondata di maltempo in tutta Italia. Due sorelline di 3 e 14 anni in vacanza sono morte dopo che un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Ferita lievemente anche un'altra sorella di 19 anni, illesi i genitori. Durante un temporale nella notte, con forte vento, un albero è finito sulla tenda occupata dalla famiglia e le due bimbe di 14 anni e 3 anni e mezzo sono state travolte. Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un'ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento.

Senza sosta il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco in Sicilia, nel trapanese e nel palermitano, secondo quanto si legge in un comunicato del Corpo. A Macari di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, il vento di scirocco alimenta dalla notte un vasto incendio di vegetazione. Evacuato il villaggio turistico Baia Santa Margherita e alcune abitazioni. A Palermo prosegue il vasto incendio nella zona di Altofonte, dove nella notte sono state evacuate un centinaio di persone dalle proprie abitazioni minacciate da vicino dalle fiamme. Dall'alba sono tornati in azione sui due incendi i Canadair della flotta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.



Al Nord proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto per danni da tromba d'aria e pioggia come alberi caduti e pericolanti, strutture divelte, smottamenti: a Vicenza raddoppiato il turno di servizio, inviate squadre e automezzi in supporto da Venezia, Treviso e Belluno; a Verona giunti rinforzi da Padova. Nelle ultime 24 ore tra Lombardia e Veneto oltre 1.000 interventi. Sono 250 le operazioni di soccorso svolte in Friuli Venezia Giulia dai comandi di Pordenone e Udine, con il supporto dei colleghi giunti da Trieste e Gorizia: tetti scoperchiati, frane e persone bloccate dall'acqua nelle proprie vetture hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la notte. A Massa Carrara nella mattinata una tromba d'aria ha interessato l'area costiera della provincia: in località Massa Marittima, un albero si è abbattuto su una tenda di un campeggio ferendo 2 bambini ed un adulto. Operazioni di soccorso in atto.



Donna salvata nel fiume a Prato, campanile giù nel Senese

Salvata da una squadra fluviale dei vigili del fuoco una donna caduta nell'Ombrone a Prato mentre tentava di recuperare il suo cane finito in acqua. La portata del fiume era salita a causa dei rovesci delle ultime ore. Per trarre a riva la donna e il suo cane - entrambi messi in salvo - è servito inviare personale specializzato nel soccorso acquatico. l'incidente è stato al Ponte delle Cicogne, nel viale Unione Europea. Per il maltempo i pompieri sono intervenuti a Prato anche per rami pericolanti, un ascensore in black out , piccoli allagamenti. Anche nel resto della Toscana si registrano interventi simili coordinati dal 115 in varie province. Ad Asciano (Siena), in località Mucigliano, nel cuore delle Crete Senesi, è crollato il campanile a vela della chiesa insieme a un pezzo di tetto. Nessun ferito ma danni materiali importanti.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le parti distaccate e isolato la strada nei pressi. Un violento temporale si è abbattuto nella notte a Arezzo e nella provincia provocando cadute di tegole e alberi, in particolare a Cortona e Camucia dove un albero è caduto sopra un'auto in sosta. Altri alberi sono caduti a Sansepolcro e a Pieve Santo Stefano senza provocare grossi danni o senza feriti. Una pianta è caduta anche nella zona di Badia al Pino, anche qui senza colpire persone.. Alberi pericolanti e lievi danni alle linee elettriche nel Pisano. Interventi per rami e alberi pericolanti a Livorno, Cecina, Portoferraio. Per il maltempo c'è stato anche un grave incidente stradale a Marina di Pietrasanta (Lucca) in località Motorne: un uomo ha perso il controllo del furgone che guidava e che è finito contro un muro. IL conducente ha subito un trauma cranico e toracico ed è'stato trasportato all'ospedale Versilia dal 118 in codice rosso. A Vinci (Firenze) un fulmine ha incendiato una pianta di alto fusto.



Fulmine incendia sterpaglie

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti intorno all'1,30 di questa notte in via Dianella, a Vinci, in provincia di Firenze, in seguito alla caduta di un fulmine dal quale è divampato un incendio di una pianta ad alto fusto e della sterpaglia alimentato dal forte vento.