Maltempo Italia, allerta meteo in undici regioni: neve, pioggia e temperature in picchiata

Arriva il freddo e il maltempo in Italia. Per Santa Lucia, 13 dicembre, le temperature scenderanno in picchiata ed è prevista neve anche in pianura per i prossimi giorni. Su Lazio e Abruzzo già da oggi si registra neve sopra gli 800 metri. Per le feste di Natale però il clima potrebbe cambiare e potrebbe tornare il sole con un anticiclone.

Maltempo Italia, l'allerta meteo

Una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia nelle prossime ore in arrivo dalle isole Baleari, portando piogge e temporali in particolare sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un' allerta arancione per la Calabria e gialla per altre 11 Regioni: a partire dalle prime ore di mercoledì sono attese precipitazioni diffuse, che localmente potranno esseere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata e Calabria. L' allerta arancione riguarda in particolar le zone tirreniche centro-settentrionali della Calabria mentre la gialla il resto della regione e Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Sardegna e Sicilia.

Arriva il gelo, sulle Alpi -25 gradi

Intanto sull'arco alpino le colonnine del termometro sono crollate: -25 C sulle Alpi a 3000 metri e addirittura fino a -20 C anche nei fondivalle alpini a circa 1000 metri.

La neve imbiancherà la Pianura Padana a causa di una perturbazione in arrivo dalla Spagna, mentre nevicate piu intense imbiancano la fascia appenninica centro settentrionale fino a quote collinari.

Neve sopra i 500 metri, in pianura Padana e appennino

Nelle prossime ore (13 dicembre) si avranno deboli nevicate in pianura al Nord-Ovest e piogge piu intense in spostamento dalla Sardegna verso il settore tirrenico. La neve di oggi potrebbe imbiancare localmente il Nord-Ovest e soprattutto portare accumuli significativi sull’Appennino, dalla Toscana fino al Molise sopra i 500-700 metri di quota.

Dopo lo stop di mercoledì 14 dicembre, in cui sono previste piogge intense sulle regioni centro meridionali, la neve tornerà tra giovedì e venerdì nel Nord-Ovest. In Pianura Padana verso la fine della settimana avremo il "cuscinetto freddo" che renderà possibili altre nevicate. Non sono esclusi dei fiocchi diffusi sulla pianura del Piemonte, con sconfinamenti verso Emilia e Bassa Lombardia ma questa tendenza e da confermare.

Nel Lazio è tornata la neve tra Lazio e Abruzzo al di sopra degli 800 metri, con accumuli a Livata oltre i 1200 metri come segnala la rete di meteorologi di Meteo Lazio.

Neve 13 dicembre, le città coinvolte

Dal 13 dicembre sono attese nevicate su città come Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, misti a pioggia a Pavia, Lodi e Varese. Neve più asciutta sui fondovalle alpini occidentali, circa 5cm a Cuneo. Circa 15cm potrebbero depositarsi sulle Alpi Marittime e Liguri, 5/10cm sull'Appennino emiliano occidentale, 10/15cm su Trentino e Cadore, 15/20cm sulle Dolomiti friulane.

Torna il sole a Natale

Le temperature polari delle ultime ore al Nord, e parte del Centro, torneranno miti da giovedi con correnti meridionali intense: dal prossimo weekend si supereranno i valori climatologici e si andra oltre le medie del periodo fino a Natale e addirittura oltre Capodanno, con un anticiclone pronto a conquistare le feste natalizie.



