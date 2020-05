Luca Zaia: «Niente zone rosse in Veneto, faremo ricorso. Decreto rilancio finirà nel cestino»

«Noi facciamo ricorso perché il decreto è offensivo per i veneti». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito dell'assenza delle zone rosse regionali tra i destinatari degli aiuti del Dl Rilancio. «Davanti a 200 milioni stanziati - ha aggiunto - non puoi dire che vanno alle zone rosse di tutti tranne che del Veneto, che ha avuto 1.847 morti e 19 mila malati: questo decreto verrà buttato nel cestino e dovrà essere riscritto, perché a mio avviso è assolutamente imbarazzante». «Abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi», ha annunciato Zaia. Nella prima stesura del Dl Rilancio, ha riepilogato il governatore, «c'è stata una dimenticanza delle zone rosse venete, dopodiché il decreto viene bollinato e diventa legge. Poi in maniera irrituale, e gli esperti giuristi dicono di non aver mai visto una cosa del genere, con un comunicato 'errata corrigè si mette in Gazzetta un nuovo testo, e noi siamo scomparsi». Zaia ha quindi specificato che «noi non abbiamo solo Vò, abbiamo Treviso, Venezia e Padova. Quelle sono le famose tre zone rosse istituite l'8 marzo, che arrivano in coda ai 10 Comuni del Lodigiano, alle province di Brescia e Bergamo, Lodi e Piacenza. Dopo 24 ore da quell'8 marzo l'Italia diventa tutta zona rossa, ma nessuno ha revocato le nostre, che vanno a braccetto con quelle lombarde. Il Decreto dice che deve essere stata zona rossa almeno per 30 giorni; le zone rosse sono state revocate il 13 aprile. Per magia - ha concluso - sono sparite le zone del Veneto e sono rimaste quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia».



«L'app nazionale è oggetto dell'incontro tra i presidenti di Regione per capire gli aspetti sperimentali da mandare avanti, purtroppo è partita male come consenso pubblico». A detta di Zaia «si è atteso troppo e lasciato troppo andare la discussione sulle giuste preoccupazioni di privacy e gestione dati. Se non si recupera avrà grosse difficoltà a decollare. Noi come Regione lavoriamo sulla biosorveglianza, non sulla tracciabilità dei contatti», ha concluso. Luca Zaia: «Regole a breve per gli happy hour». In Veneto 33 nuovi positivi in 24 ore Per il turismo nella Fase 2 «si va verso uno

Schengen sanitario

, e se è sostenibile penso che non ci siano limiti rispetto alle quarantene». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Se chi arriva ha già fatto il tampone - ha aggiunto Zaia - potremmo non far fare la quarantena. Stiamo parlando di impatti impressionanti dall'estero, la diagnostica sui turisti esteri sarebbe impossibile. Spero in uno Schengen sanitario, e che il Ministero degli Esteri faccia una parte importante sui tavoli internazionali. Spero che si finisca di leggere di corridoi che non riguardano l'Italia. Pensare che Germana e Austria facciano un corridoio turistico sulla Croazia e non sulla destinazione tradizionale, è incredibile». Luca Zaia vola nei sondaggi in Veneto: gradimento al 92%, il Pd sufficiente per il 36% «Tutti rilevano nelle piazze italiane un clima di festa, di liberi tutti, ce l'abbiamo fatta.Con i presidenti di Regione siamo preoccupati, perché il rischio di reinfezione è alto. La maggioranza rispetta le regole, ma dobbiamo preoccuparci del

rumore dell'albero che cade

restrizioni, anche a fare quarantene su focolai evidenti, con due-tre individui nella stessa località. Invito a fare sacrifici almeno fino al 2 giugno», ha concluso. ». «Siamo attenti a vedere il modello matematico - ha proseguito - e l'evoluzione in 10 giorni, per capire quel che sta succedendo, con un aumento di ricoveri dovremmo ripensare a chiusure, a, anche a fare quarantene su focolai evidenti, con due-tre individui nella stessa località. Invito a fare sacrifici almeno fino al 2 giugno», ha concluso. «Domani conto di firmare l'ulteriore ordinanza che tratta di diversi temi, e per primo quello dei centri estivi e delle scuole per l'infanzia. L'assessore Lanzarin ha già preparato da 10, 15 giorni le linee guida per la riapertura», ha assicurato nel corso della consueta conferenza stampa alla sede della protezione civile di Marghera, e proprio oggi una delegazione di una decisa di maestre ed educatrici di nidi e scuole dell'infanzia hanno manifestato davanti alla sede della Protezione Civile per protestare contro le incertezze sulla riaperture delle strutture per l'infanzia.

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA