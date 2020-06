Grecia, Luca Zaia: «Dal Veneto non ci vedono più». Emilia-Romagna: «Non siamo untori»

«Mascherina non più obbligatoria in, con alcune precisazioni anci». L'annuncio è del presidente della Regione Veneto,che ha spiegato la nuova ordinanza regionale che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi. Tra le novità quindi l'uso della mascherina, che non sarà più obbligatorio ovunque, ma solamente negli spazi al chiuso e in caso di impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. urismo, Salvini: «In Europa non ci vogliono? Pazienza, l'Italia è Paese più bello del mondo» Il governatoreLuca Zaia annuncia che la Regione sta ultimando la scrittura delle linee guide per la riapertura delle. «Siamo già pronti - ha detto - con le linee guide per i cinema ed i teatri, nei prossimi uno-due giorni avremo anche quelle per la riapertura delle discoteche». Tra i 'lembì - come di ha definiti - di attività che ancora mancano per la ripartenza completa, ci sono anche le case da gioco. «Siamo pronti anche con le linee guida per far ripartire i casinò - ha spiegato - Mi cono confrontato in questi giorni anche con il collega Toti, loro hanno il Casinò di San Remo, noi abbiamo quello di Venezia da riaprire».«È anche vero tuttavia - ha argomentato Zaia - che la raccolta dei dati non è uniforme nei vari Paesi. Da noi la gestione dei dati c'è stata, ad esempio, è inconfutabile».