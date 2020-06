Ultimo aggiornamento: 13 Giugno, 07:50

«Ogniqualvolta in Lombardia ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».In Lombardia restano prescrizioni comportamentali molto più rigide che in altre regioni italiane, come dimostra la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana, in vigore da lunedì 15 fino al 30 giugno. La disposizione fa seguito al Dcpm del governo di giovedì 11 per quanto riguarda le linee guida delle principali attività produttive.Una seconda restrizione della Lombardia riguarda la rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro da parte datori di lavoro: «deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato».Terza misura restrittiva nei ristoranti della regione: «In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria».