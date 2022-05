Festeggiava la nascita del figlio nel cortile di una casa di campagna con parenti e amici. Tutti braccianti. Riuniti una sera di fine ottobre a Borgo Montello, zona agricola alle porte di Latina famosa purtroppo più per la sua discarica di rifiuti che per i frutti dei suoi campi. Sorrisi, abbracci, quella sera. Poi un grido senza appello: «Ammazzateli tutti». E la festa virò in tragedia.



Il padrone di casa restò a terra, morto. «Era una spedizione punitiva, pianificata e organizzata nel dettaglio» spiegano oggi gli investigatori della Squadra Mobile di Latina guidata da Giuseppe Pontecorvo. Il bersaglio era Sumal Jagsheer, 29 anni, padre del neonato. Fu trovato in un lago di sangue in una stanza della casa e morì poche ore dopo in ospedale.