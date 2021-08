Incendi, brucia il Sud, roghi in Calabria e Sicilia. Draghi: «Ora piano straordinario»

L'Italia brucia, in maniera minore rispetto alla giornata di ieri (che ha provocato tre vittime), ma che vive un day after con i vigili del fuoco impegnati in forze per spegnere i roghi che hanno avvolto in particolare la Sicilia e la Calabria, ma anche la Campania. Molti ancora gli incendi ancora attivi, secondo il governatore calabrese Spirlì addirittura 59 nella sola regione. In arrivo dalla Francia altri tre canadair.

Draghi, piano straordinario per gli incendi

Il governo segue con apprensione le vicende in tutte le aree del Paese interessate dall'emergenza incendi e metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio. Lo ha detto il premier Mario Draghi, a quanto rende noto Palazzo Chigi, nel corso di una telefonata al sindaco di Reggio Calabria Falcomatà, per esprimere la solidarietà e la concreta vicinanza del governo alla città metropolitana e in particolare alle comunità colpite dai roghi che stanno martoriando l'Aspromonte e che ad oggi hanno già causato 4 vittime.

Fiamme ai margini della carreggiata sulla «Silana Crotonese»

Sulla strada statale 107 «Silana Crotonese» il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 125,000 a Rocca di Neto (KR), a causa di un incendio ai margini della carreggiata. Il traffico al momento viene deviato lungo la viabilità secondaria con segnalazioni in loco. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

33 interventi per i canadair e gli elicotteri italiani

Sono 33 gli interventi che i Canadair e gli elicotteri della flotta dello Stato hanno effettuato nella giornata di oggi per contribuire allo spegnimento degli incendi, con le regioni del sud che ancora una volta sono le più colpite. La maggior parte delle richieste, nove, sono arrivate dalla Sicilia - dove sono operativi dal 31 luglio anche 150 volontari del sistema di protezione civile - e dalla Calabria, dove invece i volontari in servizio sono 70, dall'8 di agosto, e da oggi pomeriggio stanno operando anche 3 Canadair francesi attivati grazie al meccanismo europeo di protezione civile. Seguono il Lazio, con 6 richieste, la Campania con 5, la Sardegna con 2, la Puglia e la Basilicata con una ciascuna. Al momento sono stati messi sotto controllo 12 incendi mentre su uno ancora non è stato possibile inviare mezzi aerei. «La maggior parte degli incendi - ribadisce la Protezione Civile - è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi». Per questo «la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115 o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo, fornendo informazioni il più possibile precise».

Spirlì, in Calabria 59 roghi ancora attivi

«Sono 59 i roghi attivi in Calabria. Un dato in diminuzione rispetto alla giornata di ieri, ma la situazione continua a essere grave». Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, «che ha ricevuto - informa una nota dell'ufficio stampa - il nuovo report di Calabria verde sugli incendi attivi in regione. Ieri la Giunta regionale ha chiesto formalmente al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza». «Dei 59 incendi registrati questa mattina - continua il presidente Spirlì - 12 sono di interfaccia. Le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento sono in tutto 70. I mezzi aerei regionali sono attualmente operativi nei comuni di Isca sullo ionio, Cardeto, Longobucco e Orsomarso, quelli dello Stato a Bagaladi. Più nello specifico, è presente un canadair in ognuno dei comuni di Isca, Cittanova, San Luca, Mammola, Aiello. Un elicottero dell'esercito è attivo su Mendicino. Le criticità maggiori si registrano nel Reggino e, precisamente, nelle zone Bagaladi/Cardeto, Grotteria/Mammola/Martone, San Luca e Cittanova». «Nel condannare, una volta di più, l'azione scellerata dei piromani - conclude Spirlì -, non posso non rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le squadre di soccorso regionali e nazionali che si stanno prodigando senza risparmio per fare rientrare questa emergenza».

Catanzaro, devastata la pineta

Si cerca di tornare lentamente alla normalità nel quartiere Siano di Catanzaro a ridosso della pineta devastata dagli incendi. Ancora presto per procedere ad una conta dei danni che, comunque, si prevede saranno ingenti. Dopo le ore di apprensione e paura vissute ieri, anche fino a tarda ora, quando i roghi sembravano non concedere tregua, la notte nella zona della città trasformatasi, suo malgrado, nella trincea avanzata del fonte di fiamme che ha accerchiato per due giorni tutta l'area urbana del capoluogo, è trascorsa in maniera relativamente tranquilla. Rimane ancora la cappa di fumo che da giorni ormai avvolge l'intero centro abitato senza risparmiare la zona nord e il centro della città. Stamattina resiste qualche piccolo focolaio tenuto sotto stretta osservazione dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine che hanno presidiato ininterrottamente l'intera zona. I momenti di maggiore pericolo sono stati quelli vissuti dai residenti dell'area di San Cono, località dove sorge una struttura di call center della Telecom, nella parte alta. Qui, alcune famiglie sono state invitate ad allontanarsi in via precauzionale. Rientrato anche l'allarme per una possibile evacuazione di alcune abitazioni del centro storico del quartiere. Le fiamme hanno interessato pure l'area nei pressi del carcere «Ugo Caridi». Evidente la ferita al patrimonio ambientale. Quello che si delinea per l'ex pineta è, infatti, uno scenario quasi spettrale. Dopo circa 48 ore di fiamme, solo cenere e devastazione che non hanno risparmiato l'area pic-nic e giochi molto frequentata dai catanzaresi, coprono tutto lasciando spogli gli alberi ad alto fusto di cui rimangono ormai solo i tronchi.

Incendi in Sardegna: vigili del fuoco al lavoro di notte a Mandas

Canadair in arrivo dalla Francia

Dopo aver completato le operazioni in Grecia, altri tre Canadair francesi saranno riassegnati in Italia attraverso il meccanismo di Protezione civile europeo, a seguito della richiesta italiana di supporto per combattere gli incendi boschivi. Lo annuncia la Commissione europea, in una nota. Inoltre, è stato attivato il satellite europeo di emergenza Copernicus per fornire mappe di valutazione dei danni nelle aree colpite.

Brucia da 24 ore la catena dei Monti Tifatini nel Caserta

Brucia da oltre 24 ore la catena dei Monti Tifatini, nel Casertano. Le fiamme, partite ieri dalla frazione San Leucio di Caserta, dopo aver distrutto diversi ettari di vegetazione, si sono propagate velocemente per chilometri raggiungendo l'area montuosa del comune di San Prisco. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta e un elicottero, ma è stato richiesto anche un Canadair.

Ancora fiamme a Pergusa (Enna)

Non perde forza l'incendio che ieri ha devastato Pergusa (Enna) distruggendo anche due aziende agricole nella valle che va verso Valguarnera. Le fiamme, che nella notte hanno divorato contrada Pollicarini ora sono tornate indietro e stanno risalendo il costone dietro la pineta di Pergusa, proprio dentro la riserva naturale. Già dalle prime ore dell'alba due elicotteri e un canadair provano a spegnere l'incendio mentre a terra, con grandi difficoltà, da 24 ore lavorano senza sosta i forestali, i vigili del fuoco e la protezione civile. Ingenti danni al patrimonio boschivo della zona. Distrutto l' uliveto di un agriturismo e un ovile di una delle aziende agricole andate in fumo. Gli abitanti della cooperativa Giunone, una settantina di famiglie, sono rientrati nelle proprie abitazioni solo ieri sera. Almeno sei i punti dai quali il fuoco si è sviluppato avvolgendo tutta la conca pergusina. Il bagliore dell'incendio era visibile nella notte anche da Enna.

Incendi, brucia il Sud: morti in Calabria e Sicilia. «I roghi sono dolosi»

Incendi a Palermo, burcia la zona delle Petralie

La notte scorsa è stata caratterizzata nuovamente da vasti incendi in provincia di Palermo; in particolare sono state colpite dalle fiamme ancora una volta le montagne delle Madonie. I roghi sono divampati a Polizzi Generosa, Castellana Sicula e Geraci. Da questa mattina è tornata a bruciare anche la zona delle Petralie, devastata nei giorni scorsi da decine di incendi che hanno distrutto ettari ed ettari di bosco e macchia mediterranea. Per tutta la notte vigili del fuoco, forestali e operatori della protezione civile hanno cercato di proteggere aziende e abitazioni.

Domato l'incendio a Caltabellotta

È stato domato alle prime luci dell'alba l'incendio che in nottata ha interessato il centro abitato di Caltabellotta (Agrigento), con fiamme che si sono sviluppate all'ingresso del paese, lambendo le abitazioni e costringendo diversi residenti a scendere in strada per paura di essere raggiunti dalle fiamme. Il fuoco si è poi via via propagato in altre aree del perimetro comunale e ha rischiato di avvolgere un chiosco ristoro situato sulla strada che conduce all'eremo di San Pellegrino. L'intervento tempestivo del Corpo forestale e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. «Sono andati in fumo centinaia di ettari, causando danni gravissimi per i nostri allevatori», ha detto il sindaco Calogero Cattano. Il quale, sulle cause dell'incendio, nutre pochi dubbi: «Non credo alle coincidenze, dietro questo episodio c'è sicuramente la mano maledetta di qualche criminale che ha appiccato il fuoco. Le altissime temperature di queste ore hanno poi fatto il resto».