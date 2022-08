Giovanni Padovani fu scelto per la campagna antiviolenza sulle donne (e se ne vantava sui social)

Giovanni Padovani è stato il volto della propria squadra, la Troina della serie D siciliana, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Se ne vantava anche sui social. Ora il calciatore di 26 anni, nato a Senigallia, nelle Marche, è ora in carcere con l’accusa di omicidio per aver ucciso Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa a martellate proprio sotto la sua abitazione.

Alessandra Matteuzzi viveva nella paura dell'ex: «Agguati sulle scale e auto sabotata, così il killer Padovani la perseguitava»

Giovanni Padovani, su Instagram cosa diceva delle donne

Giovanni Padovani su Instagram ha condiviso durante la giornata della violenza contro le donne una foto in cui veniva ritratto nella locandina per celebrare la ricorrenza. Ora, dopo che è stato accusato di aver ucciso la compagna Alessandra Matteuzzi, quel post suona una beffa per molti. Gli utenti lo hanno ricondiviso sui social, in molti si sono sentiti indignati per quanto avvenuto.

La carriera da modello

Lui su Instagram è tutto tatuaggi, muscoli e allenamenti in palestra ostentati con frequenza. Così come la bella vita che conduceva ogni volta che aveva la possibilità di farlo. Gli orologi, le uscite, i vestiti. La bella macchina esibita come frutto del suo lavoro: «Quando le cose se le si suda valgono il doppio», scriveva nel 2017. Aveva provato a fare anche il modello. Molta autopromozione e uno spot in costume da bagno, come si vede dalla pubblicità pubblicata sul suo profilo ad agosto 2021. Poi qualche altro shooting fotografico, sempre rigorosamente condiviso sui social spesso insieme a frasi motivazionali di cui i suoi profili sono pieni.