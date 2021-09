Etna, nuova spettacolare eruzione del vulcano stamani: resta aperto l'aeroporto di Catania

Stamattina l'Etna si è risvegliato: una fontana di lava è presente dalle 10.30 dal cratere da dove è fuoriuscita una nube eruttiva che si disperderà verso Est. Il tremore registrato nei condotti magmatici interni al vulcano è stato molto forte. Il centroide delle sorgenti, secondo l'Istituto Vulcanologico, è localizzato vicino al cratere di Sud-Est elevato a circa 3.000 metri sul livello del mare.

Resta aperto l'aereoporto

L'attività infrasonica ha rilevato una crescita nel numero e nell'ampiezza degli eventi. L'attuale

fase eruttiva non avrà impatto sull'attività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che resterà operativo. Il 30 maggio sul vulcano era di nuovo tornata la quiete oggi nuovamente interrotta come è ormai prevedibile. Anche quest'ultima attività del vulcano attivo più alto d'Europa non ha avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Polemica sulle ceneri

Se da una parte l'eruzione è spettacolare, dall'altra c'è grande preoccupazione sulle ceneri che continuano a piovere sulle strade dei comuni a ridosso del Vulcano. Il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo ha rivolto lo scorso, 30 maggio, una esortazione al governo regionale: «I comuni non hanno ancora ancora ricevuto neanche un euro per rimuovere l'ammasso di polvere vulcanica depositata su strade e marciapiedi. Le casse comunali sono vuote, più volte abbiamo lanciato appelli alla Regione accogliendo le richieste provenienti dai sindaci. Ma da palazzo d'Orleans non arriva nessun cenno e i comuni sono al collasso». ha detto Barbagallo, ribadendo che Musumeci aveva promesso interventi urgenti e sostegno economico agli Enti locali per fronteggiare i danni dell'eruzione: «Sarebbe l'ennesima dimostrazione di una inadeguatezza complessiva di Musumeci a ricoprire il ruolo di presidente della regione» ha concluso.