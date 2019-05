Europee: Lega al Nord oltre il 40%, M5S primo partito al Sud

circoscrizioni del Nord

circoscrizione del Centro Italia

Circoscrizione Sud

circoscrizione Isole

Nelle duelasfonda il tetto del 40%,sprofonda sia al nord est che al nord ovest e ilsale sopra il 23 per cento. E' il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5S è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è al 41,01, il Pd è al 23,79, M5S al 10,3, Fi 5,82, Fdi al 5,7%.Con il 33,45% dei consensi, laè il partito più votato nella(Toscana, Marche, Umbria e Lazio), secondo i dati del Viminale quando i seggi scrutati sono quasi stati completati (11.798 su 11.823). Il secondo partito risulta ilcon il 26,82%, seguito da(15,95%), Fdi (6,98%), Fi (6,25%).è il primo partito nella(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) con il 29,20% secondo i dati del Viminale quando lo scrutinio dei seggi è quasi completato (14.676 su 14.973). Il secondo partito è lacon il 23,34%, seguita da17,91%, Fi con il 12,25% e FdI con il 7,57%.Nella(Sicilia e Sardegna),è il primo partito con 605.863 voti (29,85%). Segue lacon 454.935 voti (22,42%), ilcon 375.001 consensi (18,48%), Fi con 299.729 voti (14,77%), Fdi con 147.812 voti (7,28%). Seguono tutti gli altri partiti che non hanno superato la soglia di sbarramento nazionale del 4%: +EUROPA con 39.358 voti (1,94%), La Sinistra con 33.197 voti (1,64%), Europa Verde con 25.872 consensi (1,27%), Partito Comunista con 11.433 voti (0,56%), Popolo della Famiglia con 10.847 consensi (0,53%), Partito Animalista con 9.637 voti (0,47%), Casapound con 5.139 voti (0,25%), Popolari per l'Italia con 4.653 consensi (0,23%), Partito Pirata con 3.530 voti (0,17%) e Forza Nuova con 2.383 voti (0,12%).