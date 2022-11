Giornata contro la violenza sulle donne, Casellati: «Femminicidi? È solo punta dell'iceberg»

Violenza donne - Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In Italia sono previste iniziative per sensibilizzare le persone su un fenomeno molto diffuso che parte dalla violenza verbale e raggiunge il culmine nell'omicidio. In Italia si uccide una donna ogni tre giorni: nel nostro Paese le vittime sono 104 nel 2022. Il Senato ha dato il via libera a una commmissione bicamerale d’inchiesta. L’Onu riporta che a livello mondiale ogni ora più di cinque donne e ragazze hanno trovato la morte in famiglia.

