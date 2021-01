Covid, piano da 11 miliardi per salvare cultura e turismo. Dalle mostre alle guide, i settori "promossi"

Un anno di cultura ai tempi del Covid. Non certo un'ottima annata, vista la scure della pandemia che si è abbattuta su musei, sale cinematografiche, i settori dello spettacolo (soprattutto quello dal vivo) e le imprese legate al turismo. E il Ministero dei beni culturali e per il turismo ricapitola un bilancio "coraggioso", messo a punto per fare fronte alla crisi, che ha animato polemiche e proteste da parte degli operatori di settore. Sono oltre 11 miliardi di euro i fondi stanziati per sostenere le criticità. I dettagli del piano finanziario del 2020, tra riepiloghi e novità, sono stati illustrati oggi dal ministro Dario Franceschini: «Un impegno - dice - che ha interessato tutti i settori di competenza partendo dalle categorie più colpite, per non lasciare fuori nessuno».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Turismo, shock da pandemia nel 2020 LA PROPOSTA Roma, gli albergatori: «Riaprire spa e convegni a chi è... CAMPIDOGLIO Bonus affitto a rischio a Roma: ventimila pratiche in bilico

Il dpcm scade il 15 gennaio. Cinema, palestre, piscine: ecco chi rischia di non riaprire

Palestre, piscine, cinema e teatri: verso lo stop alla riapertura

Roma, a piazza San Silvestro la protesta di ristoratori e ambulanti: «Le imprese sono morte»

«Agli oltre sessanta provvedimenti del Mibact dal valore di 11 miliardi di euro - fa notare il ministro - si sommano le misure di carattere generale: dalla cassa integrazione ordinaria e speciale ai fondi integrativi salariali, dai contributi a fondo perduto corrisposti dall'Agenzia delle entrate in base ai codici Ateco settoriali, ai Tax credit speciali per le spese Covid, fino alle misure del dl liquidità a supporto e garanzia delle imprese. Un'attività che ha impegnato notevoli risorse umane e finanziarie e che proseguirà fino a quando questi due settori strategici non avranno superato la crisi».

Vediamo nel dettaglio.

LAVORATORI DEL TURISMO

1,2 miliardi di euro per sostenere i lavoratori stagionali, intermittenti e a tempo determinato del settore turistico e termale

STRUTTURE RICETTIVE

2,4 miliardi di euro per il Bonus vacanze a favore di famiglie e gestori, con residui 2020 causa pandemia redistribuiti nel comparto turistico

630 milioni di euro per esenzione IMU 2020 e prima rata per IMU 2021 per: Immobili di strutture ricettive (alberghi, b&b, campeggi, villaggi e case vacanze, rifugi, ostelli, affittacamere, residence); stabilimenti balneari e termali; discoteche

380 milioni di euro per il Tax credit riqualificazione delle strutture turistico-ricettive, che è stato esteso al biennio ‪2020-2021‬

450 milioni di euro per contributi a fondo perduto per strutture ricettive e stabilimenti termali

160 milioni di euro per prorogare fino al 30 aprile 2021 il Tax Credit affitti al comparto del turismo Riforma del regime delle locazioni brevi: fine del regime fiscale agevolato oltre i 4 appartamenti

AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

625 milioni di euro per il ristoro delle perdite subite da agenzie di viaggio e tour operator

100 milioni di euro nel 2021 per il rifinanziamento del Fondo emergenza e sua estensione anche a tutte le imprese turistico ricettive Estensione alle agenzie di viaggio e ai tour operator del Tax Credit affitti fino al 30 Aprile 2021

CITTÀ D’ARTE

500 milioni di euro per il ristoro delle perdite subite dagli esercizi commerciali aperti al pubblico nei centri storici delle città d’arte ad alta vocazione turistica per le gravi perdite sostenute; 10 milioni di euro per estendere le misure di sostegno anche ai comuni dove sono situati santuari religiosi con presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti; 5 milioni di euro per il ristoro dei bus turistici panoramici Proroga del Bonus Facciate: anche per il 2021 si potrà godere del beneficio fiscale del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici.

FONDO TURISMO

150 milioni di euro per il nuovo Fondo Nazionale Turismo che verranno usati, anche con Cassa Depositi e Prestiti, per l’acquisizione, la valorizzazione e la ristrutturazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive Prolungamento della moratoria straordinaria delle misure di sostegno per le PMI del settore turistico (divieto di revoca del credito, proroga per i prestiti non rateali, sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale)

GUIDE TURISTICHE

45 milioni di euro di contribuiti a fondo perduto per il ristoro delle perdite subite da guide e accompagnatori turistici

LE MISURE PER I SETTORI DELLA CULTURA CINEMA

510 milioni di euro di euro per il Fondo Cinema e Audiovisivo per il 2020; 240 milioni di euro dal 2021 per il potenziamento del Fondo cinema e audiovisivo che sale così a 640 milioni di euro annui, con innalzamento al 40% delle aliquote massime del Tax Credit riconosciuto a imprese di produzione, distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e post-produzione 125 milioni di euro aggiuntivi nel 2020 per investimenti nel cinema e audiovisivo con il potenziamento del Tax Credit produzione e distribuzione cinematografica 110 milioni di euro per sostenere le sale cinematografiche: contributi a fondo perduto e ristori parametrati ai mancati incassi da biglietteria dovuti alle misure di contenimento della pandemia

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

252 milioni di euro a sostegno dei lavoratori autonomi e intermittenti del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno ricevuto un’indennità speciale di 600 euro nel mese di marzo, successivamente elevata a 1.000 euro 20 milioni di euro per sostenere attori, artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati per lo svolgimento di spettacoli non andati in scena tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 15 milioni di euro per sostenere gli operatori dello spettacolo viaggiante 5 milioni di euro per sostenere i fornitori di beni e servizi per lo spettacolo: sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria

MUSEI E MOSTRE D’ARTE

255 milioni di euro per sostenere i musei statali; 103 milioni di euro per sostenere i musei non statali; 64,9 milioni euro per il ristoro delle mostre d’arte cancellate, annullate o rinviate in estate e in autunno; 27,5 milioni di euro per rafforzare il personale nei luoghi della cultura; 25 milioni di euro per i musei partecipati dal MiBACT tra cui MAXXI, Museo Egizio di Torino,Triennale di Milano, Reggia di Venaria, Reggia di Carditello; 10 milioni di euro per sostenere i fornitori di servizi di guida, audioguida e didattica nei musei; 5 milioni di euro in più, a partire dal 2021, per l’arte e l’architettura contemporanea e le periferie urbane; 4,5 milioni di euro per il turismo di ritorno: gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE entreranno gratuitamente nei luoghi della cultura statali 1 milione di euro per la digitalizzazione dei piccoli musei

TUTELA DEL PATRIMONIO

80 milioni di euro in più nel biennio ‪2021-2022‬ per la tutela del patrimonio culturale; 50 milioni di euro aggiuntivi nel 2021 e 70 milioni in più a partire dal 2022 fino al 2031 per il Fondo Grandi Progetti Beni Culturali 30 milioni di euro nel triennio ‪2021-2023‬ per gli acquisti in prelazione dei beni culturali; 17 milioni in più nel 2021 e 2022 per gli interventi urgenti in caso di emergenze per la salvaguardia del patrimonio culturale; 8 milioni di euro per rafforzare la collaborazione di professionisti per la tutela del patrimonio culturale; 4 milioni di euro per il Nuovo Fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico

MUSICA

40,3 milioni di euro per proseguire nel percorso di risanamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche; 20 milioni di euro a sostegno dei professionisti della musica dal vivo, gestori di live club, organizzatori di concerti, comprese le nuove realtà nate nei primi due mesi del 2020; 12 milioni di euro per gli organizzatori di concerti annullati per l’emergenza sanitaria 10 milioni di euro alle famiglie per sostenere le lezioni di musica degli under 16; 5,3 milioni di euro per sostenere l’industria musicale, discografica e fonografica; 3 milioni di euro nel 2021 per istituire il Fondo per il Jazz che diverrà categoria autonoma del FUS; 1 milione di euro per sostenere le espressioni musicali popolari con l’incremento del Fondo per festival, cori e bande; 1 milione di euro a partire dal 2021 per sostenere l’orchestra giovanile Luigi Cherubini fondata da Riccardo Muti

EDITORIA

30 milioni di euro per rafforzare l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali: un provvedimento di cui hanno beneficiato contemporaneamente biblioteche, librerie, distributori ed editori; 12 milioni di euro per sostenere l’editoria specializzata in arte e turismo; 10 milioni di euro per incrementare le risorse del Tax credit librerie. Triplicati così i fondi per la misura a sostegno delle librerie, soprattutto le più piccole e indipendenti; 10 milioni di euro per sostenere i piccoli editori; 5,7 milioni di euro in più per il funzionamento degli istituti del MiBACT (Centro per il Libro e la Lettura, Biblioteche Nazionali, ecc.); 5 milioni di euro per sostenere i traduttori editoriali; 2,5 milioni di euro aggiuntivi per il Fondo per i prestiti delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici e 200 mila euro aggiuntivi per i libri accessibili

PIATTAFORMA DELLA CULTURA

10 milioni di euro per realizzare con Cassa Depositi e Prestiti la piattaforma digitale per la promozione della cultura italiana nel mondo: un palcoscenico virtuale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte, live e on demand, per raccontare il patrimonio culturale italiano

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA