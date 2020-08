Viviana Parisi, si cerca il piccolo Gioele: i vigili del fuoco stanno controllando un pozzo

Possibili novità sulle ricerche del piccolo Gioele, il figlioletto di Viviana Parisi, la dj morta a 43 anni in Sicilia. I vigili del fuoco stanno ispezionando un pozzo a poco meno di un km dal luogo del ritrovamento del corpo della mamma, trovata senza vita lo scorso 8 agosto.

Leggi anche > Viviana, la sensitiva: «Gioele verrà ritrovato a breve, è vicino a lei»

Diverse squadre sono al lavoro nella zona di Caronia (Messina) per arrivare fino al fondo del pozzo. Fino a questo momento senza risultato. Sul posto il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco può contare su unità specializzate nella topografia applicata al soccorso, squadre speleo, cani da ricerca, velivoli a pilotaggio remoto per monitorare dall'alto la zona di ricerca e personale qualificato Usar per esplorare con telecamere da ricerca le zone impervie e difficilmente accessibili come tane di animali selvatici e pozzi.

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA