Padova: entra nel negozio, stordisce e violenta la titolare. Pakistano arrestato

Violentata da uno straniero nel suo negozio. I Carabinieri della Compagnia di Abano Terme (Padova) hanno arrestato per violenza sessuale aggravata M.A., pakistano di 45 anni. Il 30 novembre in mattinata è entrato nel negozio di una trentenne dalla Bassa padovana e, approfittando del fatto che fosse sola, si è finto un rappresentante e ha abusato di lei. In particolare le ha fatto odorare il contenuto di una boccetta e ha bruciato alcuni filamenti, riuscendo a stordirla. Poi l’ha baciata, abbracciata e palpeggiata per quasi un’ora, fuggendo solo quando è entrata una cliente. La vittima, che non ricordava nulla, si è resa conto dell’accaduto solo guardando le riprese delle telecamere interne. A quel punto ha sporto denuncia il 2 dicembre.

Quello stesso giorno i Carabinieri sono riusciti ad arrestare il pakistano, che era tornato ad aggirarsi nel paese della donna, dove avrebbe tentato lo stesso approccio con almeno altre due donne. Sono in corso accertamenti tecnici sul materiale trovato in suo possesso per capire quali sostanze possa aver usato per stordire la vittima.

I Carabinieri fanno un appello affinché chi possa aver subito analoghi episodi si faccia avanti, dal momento che il 45enne prima di arrivare a Padova aveva vissuto anche in Sicilia e nel Milanese. La notizia è riportata da Il Gazzettino.