Tredicesima in arrivo per 34 milioni di italiani, ecco quando. Ma un quarto della cifra se la 'mangeranno' le tasse

Si avvicina il momento di incassare la tredicesima mensilità per milioni di italiani. Sono 33,9 milioni pensionati e dipendenti pubblici e privati che intascheranno il doppio stipendio nel mese di dicembre e nello specifico 16,1 milioni di pensionati e 17,8 milioni di lavoratori dipendenti per un totale di quasi 47 miliardi di euro. I primi a riscuotere saranno proprio i pensionati, a partire da giovedì 1° dicembre, mentre per i dipendenti pubblici privati, bisognerà aspettare al massimo 4 settimane.

Tredicesima in fumo

Se un tempo era una concepita come una gratifica per i regali natalizi o come forma di risparmio, oggi la tredicesima da molti milioni di persone è usata per pagare le bollette di luce e gas, la rata del mutuo e solo una minima parte potrebbe finire per i doni del Natale. Ma quanti sono i soldi della tredicesima che finiranno sotto l'albero? Secondo l’Ufficio studi della Cgia, la quota dovrebbe essere la stessa dello scorso anno, intorno ai 9,5 miliardi di euro.



Distribuzione dei consumi

Nel 2008, la cifra destinata al Natale era il doppio, circa 18-19 miliardi di euro, anche se in realtà in molti anticipano le spese a fine novembre, in occasione del black friday, dove però a farne le spese sono i negozi di prossimità, mentre l'e-commerce, gli outlet e la grande distribuzione non sembrano risentirne. A livello geografico, è la Lombardia la regione in cui vive il più alto numero di beneficiari della tredicesima, seguono Lazio e Veneto, mentre la Valle d’Aosta, la regione più piccola d'Italia è ovviamente all'ultimo posto.

Quattordicesima non per tutti

Infine i più fortunati, riceveranno anche una 14° mensilità, di solito nel periodo estivo, circa 8 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato, pari alla metà dei dipendenti privati totali.