Terremoto tra Abruzzo e Lazio: avvertito a Frosinone, Fiuggi, Sora e Avezzano

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in Abruzzo e avvertito anche in Lazio, localizzato dalla sala sismica Ingv con epicentro 3 km a ovest di Collelongo (L'Aquila) alle 15:42, a una profondità di 15 km. Le località entro i 10 chilometri dall'epicentro sono Villavallelonga, Civita d'Antino, Trasacco, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Ortucchio, Balsorano, Luco dei Marsi (L'Aquila).

Felt #earthquake (#terremoto) M3.1 strikes 18 km SE of #Avezzano (#Italy) 18 min ago. Please report to: https://t.co/oYI2rwvIcx pic.twitter.com/vu1Ek2eHDA

Sempre a Collelongo cinque mesi fa, il primo gennaio, alle 19:47, si era verificata una scossa di magnitudo 4.2 che aveva allertato la popolazione. Numerosi cittadini si erano riversati in strada ed avevano trascorso la notte fuori casa ospitati negli edifici pubblici: scuola, palestra e bocciodromo. Il sindaco, Rosanna Salucci, aveva aperto il Coc comunale. Le strutture pubbliche e private non avevano riportato danni.