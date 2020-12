Ancona, fa colazione con il marito, sale in mansarda e si lascia cadere nel vuoto: muore a 60 anni

Fa colazione con il marito, sale in mansarda e si lascia cadere nel vuoto: muore a 60 anni. E' successo ad Agugliano (Ancona ) nelle Marche. La donna ha fatto colazione insieme al marito, come ogni mattina, poi si è assentata con la scusa di andare a cambiarsi. Invece è salita fino alla mansarda e con un gesto disperato si è lanciata nel vuoto, facendo un volo di quasi 10 metri che le è stato fatale. Sotto choc il consorte che ha sentito il rumore, si è precipitato per capire cosa fosse successo e ha scoperto il corpo della moglie.

Una storia choc che ha sconvolto un paese intero. Inutili i soccorsi per la donna: troppo gravi le ferite riportate.

Ultimo aggiornamento: 08:09

