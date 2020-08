Virus, papà 60enne in terapia intensiva a Pesaro: il figlio era appena tornato dalla vacanza in Croazia

Covid, papà in terapia intensiva: il figlio era appena tornato dalla vacanza in Croazia. Un paziente positivo al coronavirus è stato trasferito nei scorsi giorni in terapia intensiva nell’ospedale Marche Nord di Pesaro: è il papà 60enne di un giovane di Fano nelle Marche rientrato nei giorni scorsi dalla Croazia, dove si registra un boom di positivi al virus. La news è riportata da Il Messaggero.

Lo ha comunicato ieri il Gores, segnalando un’impennata di casi di contagio soprattutto nella provincia ex zona rossa delle Marche: di 32 tamponi positivi, 19 arrivano infatti proprio dal Pesarese e 13 riguardano ragazzi che hanno trascorso le vacanze dall’altra parte dell’Adriatico. Quasi tutti di Fano, tutti asintomatici. Tra questi c’è, appunto, anche un contatto con un rientro dalla Croazia.

