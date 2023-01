Morto annegato nel pozzo a 22 anni: aveva tentato di salvare un cane

Tragedia questa mattina a San Teodoro, nella zona di Olbia, sulla costa nord orientale della Sardegna: un ragazzo di 22 anni, Danilo Sulas, è stato trovato morto, dopo essere annegato in un pozzo nelle campagne in località Lutturai.

Il giovane voleva salvare il cane

L'ipotesi più probabile è che il giovane si sia sporto dentro la cavità profonda circa cinque metri e con tre metri d'acqua per salvare il suo cane, anch'esso ritrovato morto dentro il pozzo, e sia quindi caduto all'interno non riuscendo più a riemergere. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

A dare l'allarme la madre che non aveva visto tornare a casa il figlio

I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro hanno lavorato per recuperare il cadavere, sul posto il magistrato di turno della Procura di Nuoro. A dare l'allarme del mancato rientro a casa del figlio sparito nel nulla da ieri sera è stata la madre, che ha poi condotto i carabinieri della Compagnia di Siniscola nella campagna dove il figlio si recava abitualmente in compagnia del suo cane. A San Teodoro anche il medico legale per un primo esame sul corpo della vittima.