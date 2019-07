Meteo da incubo: in arrivo una settimana con caldo record, temperature fino a 40 gradi LE PREVISIONI

di Ernesto De Franceschi

Arriva una settimana di fuoco con afa record: previsioni meteo da incubo per i prossimi giorni, con temperature che toccheranno anche i 40 gradi in tante regioni italiane. Martedì e mercoledì saranno giornate torride in molte regioni italiane: attenzione massima soprattutto per anziani e cardiopatici, per quanto possibile evitare di uscire nelle fasce centrali della giornata.

Tra lunedì e martedì il caldo inizierà ad intensificarsi soprattutto al Nord e sulle Tirreniche dove i valori termici spazieranno tra 30 e 35°C - fanno sapere gli esperti di 3bmeteo -. Ma sarà nella seconda parte della settimana che i valori termici subiranno un ulteriore aumento. Le zone più interessate dal caldo intenso saranno Nord Ovest, Valpadana, Sardegna e regioni tirreniche del centro con punte anche di 36-38°C. Non sono da escludersi punte fino a 38-40°C sulle vallate di Toscana, Lazio ed Umbria. Farà caldo anche di notte con massime attorno ai 24-25°C nei centri urbani

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.



Si prevede che da metà settimana la temperatura possa raggiungere 30 gradi anche a quote comprese fra 1.000 e 1.500 metri sulle Alpi centro-occidentali, in particolare tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, con lo zero termico che andrà a sfiorare nuovamente i 4.800-5.000 metri. Nel Sud il caldo si farà sentire un pò meno, ma localmente si potranno raggiungere 35 gradi nei settori interni.



LUNEDÌ 22 LUGLIO

Al Nord il rinforzo dell'anticiclone subtropicale rinnova cieli sereni o al più velati nonché caldo in aumento. Temperature in ulteriore ascesa, massime tra 31 e 36. Al Centro giornata calda e all'insegna di un ampio soleggiamento, con al più qualche cumulo in Appennino e locali velature. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37. Al Sud cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in un contesto termico leggermente superiore alla norma. Temperature in lieve rialzo, massime tra 30 e 35.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

Al Nord l'anticiclone subtropicale rinnova tempo stabile, ben soleggiato, salvo velature di passaggio, e clima caldo. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 32 e 37. Al Centro giornata calda e all'insegna del bel tempo ovunque, con al più qualche cumulo in Appennino e locali velature. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38. Al Sud cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo sparuti cumuli in Appennino; clima caldo. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 31 e 36.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Al Nord condizioni meteo tipicamente estive con la persistenza di un campo anticiclonico. Cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 33 e 38. Al Centro prosegue la fase estiva con bel tempo ovunque, caldo torrido sulle zone interne, afa lungo i litorali. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39. Al Sud anticiclone, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo innocui annuvolamenti sull'Appennino. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 32 e 37.

