Meteo, le previsioni: il caldo concederà una tregua, sull'Italia in arrivo il maltempo

Previsioni meteo per l'Italia: finalmente arriva l'attesa tregua del caldo estremo. Domani prevista una nuova giornata da bollino rosso, ma a partire da martedì, prima al Nord e poi al Centro, le temperature inizieranno a calare e sulla Penisola arriverà il maltempo. Piogge e temporali favoriranno un graduale ma sensibile calo delle temperature, anche se il fenomeno interesserà il Sud in modo marginale.

Meteo, tregua del caldo e maltempo in arrivo

L'anticiclone africano dominerà su tutta l'Italia fino a tutta la giornata di domani, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica sul Nord del Paese consentirà gradualmente di sopportare meglio questa estate torrida. Già nelle prossime ore si prevedono nubi su gran parte dell'Italia settentrionale, anche se le temperature resteranno abbondantemente al di sopra della media stagionale. Le prime piogge, tuttavia, favoriranno da martedì in poi una riduzione delle temperature, prima al Nord e poi al Centro.

Meteo, previsioni per lunedì 25 luglio

Nord Italia Variabile con qualche rovescio o temporale tra Liguria, est Lombardia e Nord Est. Più soleggiato invece sulle restanti zone. Temperature in diminuzione, massime tra 32 e 36°C.

Centro Italia Cielo sereno o poco nuvoloso, pur con qualche addensamento cumuliforme diurno e locali piovaschi o rovesci sulle zone montuose. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 34 e 38°C.

Sud Italia Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolata nube pomeridiana in Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 34 e 39°C.

Meteo, previsioni per martedì 26 luglio

Nord Italia Variabilità con qualche rovescio o temporale qua e là, alternato a fasi asciutte e ampiamente soleggiate. Fenomeni più probabili al pomeriggio. Temperature in diminuzione, massime tra 29 e 33°C.

Centro Italia Prosegue la fase soleggiata e stabile. Forti temporali possibili sull'Appennino. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 32 e 36°C.

Sud Italia Anticiclone africano protagonista con sole e clima decisamente caldo. Qualche breve fenomeno sui rilievi lucani. Temperature stazionarie, massime tra 33 e 38°C.

Meteo, previsioni per mercoledì 27 luglio

Nord Italia Giornata più stabile rispetto alle precedenti, ma alcuni temporali continueranno a interessare le aree alpine e prealpine, localmente anche le alte pianure. Meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 30 e 34.

Centro Italia Soleggiato o poco nuvoloso sulle coste, più nubi sui rilievi con qualche rovescio tra Abruzzo e Lazio. Temperature stabili, massime tra 33 e 37.

Sud Italia Cielo soleggiato, maggiore nuvolosità e qualche rovescio sull'Appennino Lucano e Campano. Temperature in calo, massime tra 31 e 36.

Meteo, previsioni per giovedì 28 luglio

Nord Italia Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso.

Sud Italia Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.

Meteo, previsioni per venerdì 29 luglio

Nord Italia Al nord ovest: Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Piogge di forte intensita' sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Sereno sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Italia Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite altrove.