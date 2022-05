Meteo, da lunedì arriva il primo assaggio di estate: salgono le temperature. Ecco dove

Il freddo si allontana e, finalmente, arriva il caldo. Preparatevi perché la settimana nuova inizia con un assaggio (improvviso) d'estate.

Come spiegano i meterologi di 3bmeteo, ci sarà ancora qualche temporale al Sud (è ancora presente un vortice di bassa pressione). Piovaschi o temporali potranno formarsi anche al Centro e in forma isolata anche al Nord. Nel contempo l'alta pressione sub tropicale inizierà ad interessare Spagna e Baleari raggiungendo entro fine giornata anche le Alpi occidentali. Ciò garantirà un primo aumento delle temperature sulle regioni settentrionali e un prosieguo di settimana via via più stabile e più caldo.

Meteo lunedì: al Nord tempo soleggiato al mattino con qualche addensamento tra Emilia Romagna e Triveneto ma senza fenomeni. Nel pomeriggio sviluppo forte instabilità atimosferica sulle zone alpine e prealpine con isolati piovaschi tra alta Lombardia, Trentino e alto Friuli, possibile qualche breve piovasco anche sull'Appennino Ligure e le Alpi marittime. In serata graduale attenuazione di nuvolosità e fenomeni.

Al Centro, avvio di giornata poco nuvoloso al più variabile sulla Sardegna e tra Lazio e Abruzzo con qualche breve pioggia non esclusa sulla Sardegna. Nel pomeriggio sviluppo di instabilità lungo l'Appennino con qualche isolato piovasco o temporale in locale propagazione alla costa tirrenica laziale, ma localmente anche a quella toscana. Temporali anche in Sardegna. In serata graduale attenuazione di nuvolosità e fenomeni.

Al Sud, al mattino qualche piovasco o temporale tra Sicilia e Calabria, maggiore variabilità altrove con ampie aperture sulla Campania. Nel pomeriggio maggiore instabilità in Appennino e sulle zone interne della Sicilia con numerosi temporali che sulle zone peninsulari potranno propagarsi fino alla costa tirrenica. In serata graduale attenuazione di nuvolosità e fenomeni. Temperature in aumento al Nord, Sardegna e centrali tirreniche, stazionarie o in lieve aumento al Sud ma ancora sotto media su Sicilia e Calabria. Venti generalmente settentrionali o orientali tra deboli e moderati. Mari ancora mossi, specie i bacini occidentali e meridionali.

Tra martedì e mercoledì il tempo migliorerà gradualmente. Nella giornata di martedì sarà ancora possibile qualche temporale pomeridiano sulle regioni centro meridionali e la Sardegna mentre mercoledì i fenomeni di instabilità diurna saranno del tutto isolati. Le temperature aumenteranno sensibilmente mercoledì al Nord e su parte del Centro.