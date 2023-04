Lampedusa, ritrovamento choc nel canale di Sicilia: ripescato cadavere decapitato

Un cadavere decapitato al largo di Lampedusa. È questo il ritrovamento choc effettuato nella giornata di oggi, giovedì 16 febbraio, dai militari della Guardia di Finanza, nei pressi dell'isolotto di Lampione. Il corpo, appartenente a un uomo, era in avanzato stato di decomposizione.

L'ipotesi

Secondo quanto riferito dalle Fiamme gialle, non è escluso che possa essere una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nelle acque del Mediterraneo, antistanti il canale di Sicilia. Dopo il ritrovamento, la salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana che era rimasta vuota dopo il trasferimento degli otto cadaveri che erano stati ritrovati su un barcone soccorso in acque Sar Maltesi.

Gli sbarchi

Nel frattempo gli sbarchi sull'isola sono ripresi a ritmo serrato. Solo nella giornata di ieri, mercoledì 15 febbraio, sono arrivati 735 migranti a bordo di 9 barconi. E sul tema dei migranti è intervenuta quest'oggi l'Onu, che ha chiesto all'Italia di ritirare il decreto legge sulle Ong. Una legge che rischia di aumentare le ‘intercettazioni' e i rimpatri in Libia, Paese che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ripetutamente affermato non essere considerato un porto di sbarco sicuro.