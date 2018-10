Fa la gastroscopia di routine ed entra in coma: Teresa muore a 49 anni

di Bernardetta PENNETTA

E' entrata indurante una normaleed èpochi giorni dopo. Non ce l’ha fatta, 49enne di Squinzano in Puglia, morta ieri pomeriggio dopo alcuni giorni di. Lo scorso 19 ottobre la donna si trovava presso la Clinica “Petrucciani” diper eseguire uno dei controlli di routine, come da protocollo, richiesto da uno specialista dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola dove, poi, si sarebbe dovuta sottoporre ad un delicato intervento per il trattamento endoscopico dell’obesità.Ma proprio durante l’esame endogastroscopico, probabilmente a causa di complicanze subentrate che si sarebbero aggiunte a un quadro clinico già notevolmente compromesso, è scattato lo stato comatoso. I sanitari avrebbero riferito al marito che la donna aveva avuto un arresto cardiaco e che la stavano rianimando prima di trasferirla presso il reparto di Terapia intensiva del “Fazzi”. Ora i familiari vogliono vederci chiaro e per questo si sono rivolti a un legale di fiducia, l’avvocato Mino Miccoli, che sta seguendo la vicenda per verificare che tutti i criteri siano stati rispettati ed escludere la possibilità che si sia trattato di un caso di malasanità. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’esame autoptico.