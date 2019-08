Gaia Dagnino, scomparsa a 15 anni: «È salita in treno con un ragazzo». Il giallo del messaggio sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 15 anni,, èormai da due giorni dopo che la famiglia ha perso le sue tracce dalla notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto : Gaia abita a Garlenda, un paesino della Val Lerrone, in Liguria.Dopo che i genitori, disperati per la scomparsa avevano chiamato le forze dell’ordine, la 15enne in una storia su Instagram si è scusata dicendo di aver voluto “prendersi una vacanza”: una sua amica, nei giorni scorsi, l’avrebbe vista salire su un treno per Ventimiglia insieme ad un ragazzo. Le ricerche da parte delle autorità non hanno ancora avuto riscontri.