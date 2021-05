Denise Pipitone, arriva in diretta una notizia choc a Pomeriggio 5: «In questo momento le stanno facendo il dna...»

Denise Pipitone , ultima ora in diretta a Pomeriggio 5 : «In questo momento le stanno facendo il dna...». Pochi minuti fa, Barbara D'Urso ha comunicato in diretta una notizia esclusiva appena uscita sul caso di Denise Pipitone. La conduttrice si collega subito con l'inviato Vito Paglia che dà l'ultima ora.

«Mentre eravamo in diretta - spiega il giornalista - è stato fatto il test del dna a Denisa, la ragazza romena residente in Calabria che abbiamo intervistato e che somigliava molto a Denise Pipitone. La procura di Paola su mandato della procura di Marsala ha effettuato il test del dna su Denisa, ci vorrà qualche giorno per i risultati».

Prima dell'ultima ora, Barbara D'Urso aveva ripercorso la vicenda di Denise commentando la lettera anonima arrivata all'avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio. In un servizio viene riepilogato il contenuto della testimonianza anonima: «Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura. Sono serissimo e sicuro al 100 per cento di quello che ho visto. Mi trovavo in macchina, un'auto toccò la mia e dallo specchietto retrovisore vidi Denise e altre tre persone». La ricerca continua.