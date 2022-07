Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 21 luglio 2022: 80.653 nuovi casi e 157 morti. Positività al 22 per cento

Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 21 luglio 2022. Sono 80.653 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 86.067. Le vittime sono invece 157, lo stesso numero di ieri. Il tasso è al 22%, in lieve calo rispetto al 22,6% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 366.000 tamponi. Sono invece 410 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, come ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.984, rispetto a ieri 53 in meno.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.455.821, rispetto a ieri 3.555 in meno. In totale sono 20.467.349 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.527. I dimessi e i guariti sono 18.841.001 con un incremento di 84.933.

Azzannata al collo dal #cane di famiglia: donna in fin di vita https://t.co/F10VQ64y3T — Leggo (@leggoit) July 21, 2022

Covid in Lombardia: 10.846 nuovi positivi e 42 morti

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 51.081 tamponi effettuati, sono 10.846 i nuovi positivi (21,2 per cento). Aumentano di 2 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre calano di 33 quelli nei reparti. Si registrano 42 decessi, per un totale di 41.227 dall'inizio della pandemia.

Covid nel Lazio: 6.833 nuovi positivi e 9 decessi

Nel Lazio frena la crescita dei casi: -11% rispetto alla settimana scorsa. Su 5.700 tamponi molecolari e 28.855 tamponi antigenici per un totale di 34.555 tamponi, si registrano 6.833 nuovi casi positivi (-319), sono 9 i decessi (+4), 1.078 i ricoverati (+4), 69 le terapie intensive (-2) e +6.031 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,7%. I casi a Roma città sono a quota 3.028.