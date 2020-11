Coronavirus in Italia, bollettino 11 novembre: 623 morti e 32.961 nuovi positivi. Oltre un milione di casi dall'inizio della pandemia

Coronavirus in Italia, il bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 11 novembre. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 32.961 con 225.640 tamponi (ieri erano stati oltre 35mila con 217mila tamponi circa). I morti sono 623, dato più alto dallo scorso 6 aprile quando i decessi furono 636: ieri le vittime erano state invece 580. I casi totali di Covid in Italia superano il milione. Con 9.090 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 613.358 (23.348 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 16.776 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 42.953, mentre il numero totale dei casi è di 1.028.424, oltre un milione dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 623 morti 152 vengono dalla Lombardia, 84 dal Piemonte, 53 dalla Toscana, 46 dal Veneto, 38 dal Lazio, 34 dalla Campania, 33 dalla Liguria e 31 dall’Emilia Romagna. La Regione più colpita è ancora la Lombardia (8.180 casi in più), seguita da Campania (3.166) e Veneto (3.082) entrambe oltre i tremila casi. Nessuna regione sotto i cento casi.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.028.424 (32.961 in più rispetto a ieri), di cui 42.953 morti e 372.113 dimessi e guariti, 9.090 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 613.358, ieri era di 590.110, un aumento di 23.348 unità. Sono 3.081 i malati in terapia intensiva (+110 rispetto a ieri quando erano 2.971) di cui 764 in Lombardia (+56), 340 in Piemonte (+15), 255 nel Lazio (-2) e 246 in Toscana (+4).

I ricoverati con sintomi sono 29.444, 811 in più rispetto a ieri, con un aumento di 225 ricoverati in Lombardia, 128 nel Lazio e 102 in Puglia. Le persone in isolamento domiciliare sono 580.833 (22.327 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 17.965.836, di cui 225.640 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 217.758). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 10.891.971. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

