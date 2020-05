Coronavirus, 165 morti e "solo" 802 casi in più (con meno tamponi). Si arresta il calo delle terapie intensive

In Italia altre 165 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 30.560. Ieri il dato era di 194. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi domenica 10 maggio. Cala il numero delle vittime giornaliere e soprattutto crolla sotto quota mille il numero di casi positivi in più. Nella giornata di oggi ne sono stati registrati 802, di cui soli 282 in Lombardia (con 62 morti), quasi la metà rispetto a sabato. Allo stesso tempo, come spesso accade nei weekend, sono stati effettuati circa 20mila tamponi in meno (51.678 nazionali contro i 69.171 di ieri, 7369 in Lombardia contro gli 11.478 di ieri).

Importante ricordare come questi dati facciano riferimento a contagi avvenuti circa due settimane fa mentre l'Italia era ancora in pieno lockdown. Gli effetti della fase 2 saranno valutabili non prima di una settimana circa.

Si arresta la flessione delle terapia intensiva, solo sette in meno in un giorno e 18 in più in Lombardia. Scende ancora invece il numero di ricoverati con sintomi, 216 in meno. Ad oggi le regioni con più di cento casi positivi al giorno sono solo due: Lombardia e Piemonte, quest'ultima con 116 contagiati e 36 morti. L'Emilia Romagna ne ha registrati appena 77 (con 18 morti), solo 51 il Veneto (con 14 morti).

Dati incoraggianti anche nel resto dell'Italia con il Lazio che ha registrato 32 casi positivi, la Campania 12 e otto regioni sotto i dieci casi giornalieri: Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, le province autonome di Bolzano e Trento oltre al Friuli Venezia Giulia.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 219.070 (802 in più rispetto a ieri), di cui 30.560 morti e 105.186 guariti, 2.155 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 83.324 persone, ieri era di 84.842, un diminuzione di 1.518 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.565.912, 51.678 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.676.460, 31.384 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 1.027 i malati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri. Di questi, 348 sono in Lombardia (+18). I ricoverati con sintomi sono 13.618, 216 in meno rispetto a ieri, e 68.679 (-1295) sono quelli in isolamento domiciliare.

