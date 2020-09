Coronavirus in Italia, 1297 casi positivi in più ma con 30mila tamponi in meno. Otto i decessi, salgono le terapie intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 6 settembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1297, a fronte di 76.856 tamponi (ieri erano stati 1.695 con 107.658 tamponi): otto invece i decessi (ieri erano stati 13). Con 405 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 32.078 (884 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.095 unità). Degli otto decessi registrati oggi tre provengono dalla Lombardia, due dalla Liguria, uno dal Lazio, uno dalla Puglia e uno dall'Emilia Romagna.



La Lombardia è la regione che fa segnare l'aumento maggiore di casi positivi con 198 contagi seguita dal Veneto con 179, dall'Emilia Romagna con 124, dal Lazio e dalla Toscana con 122, dalla Liguria con 111 e dalla Campania con 100. Sotto i cento casi le restanti regioni italiane con la sola Valle d'Aosta ferma a quota zero.(+12 rispetto a ieri) che ora sono 133 così come i pazienti presenti altri reparti che sono 1.683, 76 in più.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 277.634 (1297 in più rispetto a ieri), di cui 35.542 morti e 210.015 guariti o dimessi, 405 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 32.078, ieri era di 32.078, un aumento di 884 unità.

Sono 133 i malati in terapia intensiva (ieri erano 121). Di questi, 25 sono in Lombardia (+2), 14 in Emilia Romagna (+2), 13 in Sicilia (+1) e 12 in Veneto (+3). I ricoverati con sintomi sono 1.683, 76 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 30.682 (1229 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 9.219.257, di cui 76.856 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 92.790). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 5.538.028. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

