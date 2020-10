Il virologo Caruso: «Il virus non ha orari: mascherina sempre e ovunque. C'è il rischio di nuovo lockdown»

«Coprifuoco? Il virus non ha orari, serve la mascherina ovunque», tuona Arnaldo Caruso, professore ordinario, presidente della Società italiana di virologia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Università di Brescia. Per l'esperto virologo stiamo andando incontro ad un ulteriore aumento dei contagi, perciò «Le scuole vanno lasciate aperte, ma i locali piccoli devono chiudere».

«Il lavoro si è triplicato e non mangio da stamattina», confessa il professor Caruso in un'intervista a La Stampa. Il virologo segue passo passo il graduale rialzo dei contagi per coronavirus in Italia. E lancia un allarme al Meridione: «Al Sud il virus ha circolato poco in passato, ci sono le praterie, molti anziani e un sistema sanitario debole:. Al Nord non si può certo parlare di immunità di gregge, ma al momento c’è più resistenza».

Il professor Caruso non esclude che anche in Italia si possano raggiungere i numeri preoccupanti della Francia (16-17mila casi al giorno) se non facciamo attenzione e non rispettiamo le norme. «Il virus sta dimostrando la sua stagionalità con un picco che potrebbe andare da novembre a marzo come l’anno scorso. Bisogna prepararsi altrimenti le disattenzioni si pagano».

Dovremo quindi avere molte cautela, soprattutto per la salute dei soggetti più fragili. «Quando il virus colpisce persone fragili e anziane fa ancora male. Da cui il recente aumento di ricoverati in terapia intensiva e di morti. Bisogna stare tutti molto attenti in questa fase, limitare la vita sociale al necessario e avere cura dei soggetti deboli», conclude il virologo.

