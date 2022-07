Argentario, scontro tra motoscafo e barca a vela: morto un uomo, dispersa una donna, feriti 4 romani. Sullo yacht turisti danesi FOTO

Scontro tra barche all'Argentario. Due imbarcazioni di grandi dimensioni, una a motore e una barca a vela, entrambe sui venti metri, si sono violentemente scontrate questo pomeriggio in un incidente che ha causato la morte di un uomo (e non di una donna, come diffuso in precedenza), un disperso (una donna) e quattro feriti. La collisione è avvenuta poco fuori Punta Ciana, nei pressi dell’Isolotto, verso l’Isola del Giglio. I quattro feriti, tutti romani, sono ricoverati negli ospdeali di Orbetello e Grosseto, tutti in codice giallo.

La barca a vela si sarebbe spezzata in due

Le segnalazioni dell'incidente sono partite poco prima delle 17:30. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che secondo i soccorritori è stato molto violento; in base alle prime ipotesi sembrerebbe che uno yacht, sul quale viaggiavano due persone, sia finito addosso alla barca a vela con a bordo quattro persone, spaccandola praticamente in due. Sono in corso le ricerche della persona dispersa mentre le condizioni dei due relitti, anche se non sono affondati, hanno reso particolarmente difficile il recupero della persona deceduta, il cui corpo era rimasto incastrato. I sommozzatori dei vigli del fuoco hanno da poco recuperato la salma che è stata poi portata al vicino ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello (Grosseto). Tutte e quattro le persone salvate sono ferite e in stato di choc.

Nello scontro coinvolti turisti danesi

In base alle prime ipotesi sembrerebbe che uno yacht, sul quale viaggiavano due turisti stranieri di nazionalità danese, sia finito addosso alla barca a vela con a bordo quattro persone, spaccandola praticamente in due. Le condizioni dei due relitti, anche se non sono affondati, hanno reso particolarmente difficile il recupero della persona deceduta, un uomo, il cui corpo era rimasto incastrato. Secondo i soccorritori i quattro italiani a bordo della barca a vela sarebbero romani.

Tutte le persone coinvolte avrebbero tra i 50 e i 60 anni

Sarebbe un uomo la vittima nello scontro tra due imbarcazioni all'Argentario, tra Porto Ercole (Grosseto) e l'Isola del Giglio, mentre è ancora dispersa una donna. Lo rende noto l'Asl Toscana sud est. Tre persone tutte originarie di Roma, due donne (di 61 e 59 anni) ed un uomo di 60 anni sono strati trasportati all'ospedale di Orbetello in codice giallo, quest'ultimo è in trasferimento all'ospedale di Grosseto. Un uomo anch'esso di Roma, di 60 anni, è stato trasportato in elisoccorso a Grosseto in codice giallo. Gli interventi sono stati coordinati dalla Capitaneria di porto. Lo scontro è avvenuto nel tratto di mare tra Porto Ercole (Grosseto), nella zona di Torre Ciana, e l'Isola del Giglio. Sul posto sono intervenuti la guardia costiera, con alcune motovedette che hanno prestato subito soccorso ai feriti, i vigili del fuoco presenti anche con sommozzatori, soccorritori acquatici e un elicottero, insieme ai carabinieri, anch'essi intervenuti con un elicottero. Sulla scena dell'incidente i soccorritori hanno trovato il motoscafo piegato da un lato. Molte anche le barche di curiosi che si sono accostate per seguire l'andamento delle operazioni di soccorso.