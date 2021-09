Zingaretti, morto Aquilino, il papà di Luca e Nicola. L'attore su Instagram: «Ritrova la sua adorata Mimmi»

È morto Aquilino Zingaretti, papà di Luca e Nicola Zingaretti, attore e presidente della Regione Lazio. Ad annunciarlo è Luca Zingaretti, il celebre commissario Montalbano dell'omonimo serie televisiva, in un post apparso nelle storie del suo profilo Instagram. «Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi», si legge. Il riferimento è alla mamma Emma, scomparsa un anno in seguito a una lunga malattia.

Morto papà Zingaretti, il post su Instagram

«È stato un papà magnifico e un uomo speciale - prosegue Luca Zingaretti - Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene».