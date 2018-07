Massacrata di botte e uccisa al festino nella villa in Costa Smeralda: muore a 34 anni

Francesco freddato con un colpo alla testa e trascinato sull'asfalto: brutale omicidio nel Salento

Gli aggressori l’hanno afferrata per i capelli e sbattuta più volte la testa contro il water e il lavandino del bagno, riducendola in fin di vita. Poi la morte al nosocomio di Olbia.

Una donna marocchina residente ad, in Gallura,, 34 anni, è stata massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle colline di Baia Sardinia, vicino ad Arzachena in Costa Smeralda, una delle zone più belle e chic dellaLa donna era stata ricoverata in gravissime condizioni martedì nell'ospedale Giovanni Paolo II di, dove è morta nella notte. Fermati daicon l'accusa di omicidio due connazionali, Jalal Hassissou, 40 anni, e Soufyane El Khedar, 36 anni.