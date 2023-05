Yara Gambirasio, Bossetti vince il ricorso: potrà accedere ai reperti confiscati. Focus sulla prova del Dna

Il ricorso della difesa di Massimo Bossetti - condannato per l'omicidio della minorenne Yara Gambirasio - è stato accolto dalla Cassazione, con rinvio per nuovi esami davanti alla Corte di Assise di Bergamo.

Le prove

Adesso, in seguito alla decisione emessa in camera di consiglio dagli 'ermellini,' al termine di una discussione a porte chiuse, la Corte dovrà consentire alla difesa la ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati in precedenti provvedimenti, stabilendo contestualmente le opportune cautele idonee a garantirne l'integrità. All'esito della ricognizione, se la difesa avanzerà nuova specifica richiesta, la Corte di assise - spiegano fonti della Cassazione - dovrà valutare la concreta possibilità di nuovi accertamenti tecnici e la loro non manifesta inutilità.