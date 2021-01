Caso Yara, la Cassazione accoglie il ricorso della difesa. Bossetti può sperare ancora

La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo Bossetti, condannato nel 2018 all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, la ragazza scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010. Il suo corpo fu ritrovato senza vita dopo 3 mesi, abbandonato in un campo. Ora, la Corte ha accettato la contestazione secondo cui non era possibile accedere ai 54 campioni di Dna richiesti per chiedere la revisione del processo: così è stata annullata con rinvio l'ordinanza emessa la scorsa primavera dalla Corte di assise di Bergamo. Ora, forse, i legali di Bossetti potranno accedere ai reperti che hanno portato all'arresto dell'uomo. Bisognerà però aspettare il deposito delle motivazioni degli 'ermellini', che hanno preso la decisione ieri, per capire quale passaggio motivazionale deve essere rivalutato dai giudici di Bergamo.

Ultimo aggiornamento: 14:00

