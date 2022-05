Willy Monteiro, chiesto ergastolo per i fratelli Bianchi. L'accusa in aula: «Aggressione becera a ragazzino, 50 secondi di sofferenza incredibile»

Ergastoli per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e due condanne a 24 anni per gli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. È la richiesta della Procura di Velletri nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro. Sono tutti accusati di concorso in omicidio aggravato. «Una aggressione becera messa in atto da quattro individui in danno di un ragazzino. Noi pensiamo che questo sia un omicidio doloso, volontario e non preterintenzionale». Ha affermato il pm di Velletri, Francesco Brando, all'inizio della requisitoria nel processo, davanti alla Corte d'Assise di Frosinone.

Nel procedimento sono imputati quattro giovani di Artena: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Sono tutti accusati di concorso in omicidio aggravato. Per loro l'accusa è di concorso in omicidio aggravato.

Le parole del pm

«L'oggetto del processo è un fatto tanto brutto quanto semplice. Una aggressione becera e selvaggia posta in essere da quattro persone ai danni di un ragazzo di 21 anni», ha detto il sostituto procuratore iniziando la sua requisitoria nel corso del processo in corte d'assise a Frosinone. «Fatti avvenuti -ha detto- in una cinquantina di secondi. Va detto che non si possono ricostruire tutte le fasi dei 50 secondi perchè svolti in un contesto di confusione».

La commozione della madre

«Willy era un ragazzo nel pieno dell'inizio della sua vita, che lavorava, aveva intrapreso una carriera per diventare cuoco. Era nel pieno della gavetta e quella sera, alla fine della giornata lavorativa, era andato a prendersi una cosa da bere. Quando l'amico Federico Zurma è stato aggredito, lui è andato a chiedere cosa fosse successo insieme a Cenciarelli. Lo avrebbero fatto tutti e quando capiscono che la situazione si è tranquillizzata, stanno per andare via. Sono le 3.23. I fratelli Bianchi stavano arrivando, lo sapevano anche gli altri imputati. Come sapevano che la situazione si stava mettendo per il peggio. Tutto parte da un calcio violento dato con la pianta del piede a Willy che lo fa finire contro una macchina. E un calcio professionale devastante. Quando prova a rialzarsi gli si scagliano contro e non ha più la possibilità di fare niente. Questo lo dice Vittorio Tondinelli, amico stesso dei Bianchi e poi considerato "infame". Insomma, il teste perfetto, che dice anche di aver visto Belleggia colpire la testa di Willy con un calcio come fosse un pallone». Continua così la lunga requisitoria del pubblico ministero Francesco Brando nell'aula della corte di Assise del tribunale di Frosinone dove è in corso l'udienza del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Mentre ripercorre le fasi della 'becerà aggressione, la mamma di Willy, come sempre in aula, tiene con le mani gli occhi, visibilmente commossa.

La requisitoria

Nel corso della requisitoria il rappresentate dell'accusa sta ricostruendo le varie fasi dell'aggressione avvenuta nella zona della movida a Colleferro. «L'azione è partita dai fratelli Bianchi ma poi si salda con l'azione di Belleggia e Pincarelli e diventa una azione unitaria - afferma il pm -. Quello che è successo a Willy poteva capitare a chiunque altro si fosse trovato di fronte» al branco«. Il pubblico ministero ha fatto riferimento anche alla Mma, l'arte marziale di cui i Bianchi sono esperti, che è stata utilizzata come arma per »annientare il contendente« e di »farlo senza considerare le conseguenze dei colpi. «Colpi tecnici dati per fare mare, violentissimi per causare conseguenze gravissimi. Dagli esami della scientifica è emerso che sulla scarpa di Belleggia ci sono tracce biologiche di Samuele Cenciarelli che aveva provato a difendere Willy».